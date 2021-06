VALLATA DEL TRONTO – Dal 21 giugno partirà il progetto “Finché c’è il sole”, i centri estivi dell’Unione dei Comuni della Vallata e dell’Ambito 23.

L’obiettivo sarà quello di contaminare i bambini, farli avvicinare allo sviluppo sostenibile e creare in loro la consapevolezza di quali siano le sfide da affrontare in futuro. La particolarità del progetto è riuscire a mettere in parallelo teoria e pratica e avrà un ruolo decisivo la collaborazione con il mondo della musica, della cultura, dell’arte e dello sport.

I bambini saranno divisi in due categorie: 3-5 anni e 6 -14 anni, per totale di 25 bambini per ogni bolla. Secondo le disposizioni basterebbe un operatore ogni 15 utenti, per la fascia dei più piccoli, e ogni 20 per i grandi, i centri Estivi dell’Unione utilizzeranno 2/3 operatori.

Grazie alla compartecipazione dell’Unione, il costo per le famiglie sarà di 80 euro per un figlio (secondo figlio 50 euro) per due settimane.

“Finché c’è il sole è stato pensato nei dettagli – ribadisce Germana Gagliardi, Assessore di Spinetoli – non sarà un parcheggio in cui lasciare i bambini. Le cooperative, che hanno risposto alla manifestazione di interesse, presentano figure adeguate a svolgere il lavoro”.

“Dopo il grande successo dell’anno scorso – precisa il Sindaco di Offida, Luigi Massa – ripresentiamo i centri estivi come luoghi sicuri in cui i bambini avranno stimoli importanti. Il progetto è dinamico e stimolante si basa sulla sostenibilità e la valenza del territorio”.

“Gli spazi che utilizzeremo – conclude il Presidente dell’Unione Andrea Cardilli – saranno comunali e verranno seguite tutte le linee guida delle direttive anti- Covid. Ci tengo a precisare, anche questa volta che, l’importanza di unire le forze tra sindaci. Così nascono progetti simili. Inoltre, se gli iscritti di un comune fossero pochi, questi potrebbero frequentare il centro estivo del comune limitrofo”.

I Comuni coinvolti sono Castorano, Castel di Lama (solo per la fascia di età 3-5 anni, ndr), Colli del Tronto, Offida, Spinetoli, Appignano e Castignano. I centri estivi saranno aperti dal 21 giugno al 13 agosto, dalle 7:30 alle 13. Le iscrizioni sono aperte fino al 16 giugno.

È possibile farlo tramite i recapiti: 0736-892522; 339/7372931 – centriestivi@unionecomunitronto.it, oppure ci si può recare allo sportello sociale del proprio Comune.

