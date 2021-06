OFFIDA – È partito il 7 giugno, ad Offida presso la Parrocchia San Lazzaro, il Centro Estivo ESTATECSI, organizzato dal Centro Sportivo Italiano, Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

“Un ringraziamento particolare a tutti i genitori dei bambini che ci hanno dato fiducia iscrivendo i loro figli – commenta il presindente Antonio Benigni – ringraziamo la Parrocchia per averci accolto e messo a disposizione gli spazi e la struttura, per svolgere al meglio ed in sicurezza le attività proposte. Un doveroso ringraziamento all’amministrazione comunale per la disponibilità ricevuta, a seguito della presentazione del progetto “Estatecsi”.”

Le attività proseguiranno per tutto il mese di giugno, luglio ed agosto. I centri estivi sono aperti a tutti i bambini dai 4 ai 14 anni, nei mesi di giugno, luglio e agosto. E’ possibile iscriversi a una o più settimane di campus. dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 o mezza giornata. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.csi-ap.it

