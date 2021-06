“Non sono passate nemmeno 24 ore dalla cerimonia di ieri, nella quale è stata svelata la nuova panchina rossa in piazza D’Annunzio, che la struttura posizionata accanto alla panchina è stata vandalizzata senza alcun motivo. Abbiamo già provveduto a formalizzare denuncia ai Carabinieri per questo atto increscioso, ma resta il rammarico, lo stupore e l’amarezza per un gesto vigliacco e senza senso contro una immagine così significativa, fortemente voluta e realizzata dai nostri ragazzi per rafforza l’immagine della campagna contro la violenza sulle donne – conclude D’Angelo – Auspichiamo che si riesca a fare chiarezza su quanto accaduto, ma la comunità di Valle Castellana non si da per vinta e siamo pronti a ripristinare l’istallazione per dare un segnale forte a quanti pensano di poter distruggere il lavoro degli altri”.