Al Centro Commerciale Città Delle Stelle è iniziata la ricerca di un gruppo di aspiranti influencer che, mediante stories e post pubblicati sui propri profili, si dedicheranno al racconto del brand del centro ai propri follower.

Dal 2 al 12 giugno, tutti gli amanti di social potranno registrarsi alla selezione per essere Influencer del Centro. La modalità di iscrizione è semplicissima! Andando sulla pagina Facebook “Centro Commerciale Città Delle Stelle” si troverà un link che indirizzerà al form d’iscrizione ed al regolamento.

Questo progetto è molto di più di una semplice selezione per aspiranti influencer, ma un vero e proprio contenitore che mixerà perfettamente iniziative digital ad altre offline, nasce dunque il Città Delle Stelle Social Club. Il Social Club, ospiterà il format per influencer, ma anche appuntamenti di formazione per la clientela con imprenditori digitali, game a premi per i selezionati e call to action online ed offline.

Ma quali sono le caratteristiche per partecipare ai casting e diventare un Influencer di Città Delle Stelle? Un collegio di giudici competenti (Social Media Manager, esperti di Marketing e componenti di direzione) giudicherà i candidati tenendo in osservazione l’engagement, il mood di pubblicazione, la fantasia dei propri post passati e la varietà dei canali social attivi. Gli Influencer selezionati dovranno farsi ambasciatori dell’essenza del brand marchigiano, facendone aumentare la brand reputation sui social.

Gli Influencer scelti avranno diritto ad uno shooting professionale da un noto fotografo del settore, 1 Gift Card del valore di 100 euro da spendere presso il Centro , la possibilità di vincere outfit tramite i game del contenitore, oltre alla notorietà offerta sui social del Centro. Approfittane subito e invia la tua candidatura andando sulla pagina Facebook.

