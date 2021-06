ASCOLI PICENO – “Oggi è una giornata storica per Ascoli Piceno. Nella Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani abbiamo illustrato le nostre proposte fatte alla Saba in merito alle tariffe dei parcheggi in città”.

Così il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, in una nota diffusa il 12 giugno: “Nei parcheggi blu, si pagherà un euro all’ora per le prime due ore di sosta, così da favorire la sosta breve di chi arriverà in centro storico per fare shopping, fare un aperitivo e per tutti i turisti che vorranno visitare le Cento Torri. Novità previste anche per la sosta su strisce gialle, considerato che i cantieri per la ricostruzione post-sisma hanno ridotto il numero degli stalli di sosta per i residenti”.

Il primo cittadino ascolano annuncia: “Resta la possibilità di richiedere il permesso per la sosta a 25 euro l’anno su strisce gialle, ma i residenti potranno richiedere anche un permesso speciale: con 50 euro l’anno per la zona Ztl 4 e con 75 euro l’anno per le zone Ztl 1-2-3 si potrà parcheggiare non solo sugli stalli di sosta a strisce gialle, ma anche in tutti i posti auto a strisce blu di tipo misto e, dalle ore 18 alle ore 9, anche nei posti auto a strisce blu di tipo esclusivo”.

“Le nostre proposte dovranno essere ratificate dal Consiglio d’amministrazione della Saba e poi saranno portato anche nel nostro Consiglio Comunale: non appena tutto sarà approvato, le tariffe dei parcheggi saranno dunque ridotte – afferma Fioravanti – Ringrazio Carlo Cantalamessa per l’egregio lavoro svolto e per aver devoluto in beneficenza il suo compenso, ma il mio grazie va anche a tutti i tecnici e alla squadra comunale”.

Di seguito la locandina con tutte le info

