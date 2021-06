Le parole del dirigente che ha firmato un biennale: “Sono molto felice di essere tornato per questa nuova bellissima avventura”

ASCOLI PICENO – Dopo l’addio di qualche giorno fa di Ciro Polito l’Ascoli Calcio annuncia il nome del nuovo direttore sportivo, l’ex Fabio Lupo:

“L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver affidato a Fabio Lupo l’incarico di Direttore Sportivo fino al 30 giugno 2023. Per Lupo si tratta di un ritorno in bianconero dopo l’esperienza in massima serie nella stagione 2005/06.

‘Sono molto felice di essere tornato all’Ascoli per questa nuova bellissima avventura’ ha dichiarato subito dopo la firma il neo Direttore Sportivo. Il Club di Corso Vittorio Emanuele accoglie con entusiasmo e soddisfazione il Ds Lupo e gli augura un proficuo lavoro. Il dirigente sarà presentato agli organi di stampa la settimana prossima”.

