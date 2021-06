ASCOLI PICENO – Di seguito una nota diffusa il 14 giugno dal Comune di Ascoli Piceno.

Divieto di ingresso, vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, quali vetro e lattine in Piazza del Popolo in occasione del concerto di Dardust di sabato 19 giugno.

Con l’Ordinanza 345 del 9 giugno l’Amministrazione Comunale dispone, nel giorno sabato 19 giugno in Piazza del Popolo, in occasione spettacolo musicale Concerto di Dardust:

il divieto assoluto di ingresso, vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, quali vetro e lattine;

tale divieto dovrà decorrere da tre ore prima dell’inizio della manifestazione e fino a due ore dopo il termine della stessa;

è altresì previsto, per tutte le attività insistenti su Piazza del Popolo:

l’obbligo di posizionare idonei raccoglitori per il deposito dei contenitori, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;

l’obbligo, prima della chiusura serale dell’attività, di effettuare un’accurata pulizia rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;

il rispetto integrale di tutte le indicazioni, prescrizioni, protocolli e normative per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, safety e security.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.