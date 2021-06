ANCONA – Si sono appena concluse le fasi finali del progetto “Tutti in Campo. Inventa un gioco”, una gara-concorso per gli alunni delle scuole della regione ideata e organizzata dall’Ufficio scolastico regionale per le Marche per creare comunque una opportunità di confronto fra gli alunni in un anno scolastico in cui è stato impossibile realizzare manifestazioni sportive in presenza.

Il progetto era rivolto non ai singoli, ma alle classi, con il coinvolgimento di tutti gli alunni (di qui “Tutti in Campo”) e non solo i “migliori”, nell’ideazione e, possibilmente, nella pratica di un nuovo gioco inventato dagli alunni stessi (“Inventa un gioco”).

Alla competizione hanno partecipato 70 scuole di tutta la regione, con quasi 200 classi, e gli elaborati sono stati valutati, a livello provinciale e regionale, da commissioni formate dal Coordinamento di Educazione Fisica dell’Usr e da rappresentanti del Coni, del Cip e di Sport e Salute

Le finalità del progetto erano la promozione delle competenze motorio-sportive e trasversali degli alunni, favorendo e motivando l’azione didattica curriculare dei docenti, realizzata sia in presenza che e distanza, e valorizzando la partecipazione attiva e creativa degli alunni.

Tutte le classi partecipanti hanno prodotto un elaborato multimediale sul tema del concorso, con la descrizione di un gioco ideato dagli alunni della classe, con tipologie e modalità di presentazione diverse a seconda dell’ordine di scuola e delle classi frequentate.

Cinque le categorie previste: classi quarte e quinte di scuola primaria, prima secondaria di I grado, seconda e terza secondaria di I grado, primo biennio e triennio della scuola secondaria di II grado.

I premi per le fasi provinciali sono state targhe ricordo, medaglie e penne, nella fase regionale, alla quale accedevano le prime classificate di ogni provincia, “buoni” per acquisto attrezzature sportive, di valore maggiore per le scuole prime classificate.

Di seguito tutti i primi tre classificati per ciascuna categoria delle fasi provinciali e regionali:

Provincia di Ancona

Categoria “Piccoli Amici” (classi quarte e quinte di scuola primaria):

1° 4^A IC “Raffaello Sanzio” Falconara Marittima 2° 5^A IC “Corinaldo”- Corinaldo 3° 5^A/B IC “Carlo Urbani Moie

Categoria “Ragazzi” (classi prime di scuola secondaria di primo grado)

1° 1^A IC “Margherita Hack” Ancona 2° 1^A IC “Raffaello Sanzio” Falconara Marittima 3° 1^B IC “Gioacchino Rossini” San Marcello

Categoria “Cadetti” (classi seconde e terze di scuola secondaria di primo grado)

1° 2^E IC “Fagnani” Senigallia 2° 2^E IC “Margherita Hack” Ancona 3° 3^E IC “Fagnani” Senigallia

Categoria “Allievi” (Primo Biennio della scuola secondaria di secondo grado)

1° 2^M Liceo Scientifico “Galilei” Ancona 2° 2^G Liceo Sxientifico “Galilei” Ancona 3° 2^A Tur Istituto Superiore “Panzini” Senigallia

Categoria “Juniores” (Triennio della scuola secondaria di secondo grado)

1° 3^B T Istituto Superiore “Galilei” Jesi 2° 4^A L Liceo Classico “Perticari” Senigallia 3° 4^G Liceo Scientifico “Galilei” Ancona

Province di Ascoli Piceno e Fermo

Categoria “Piccoli Amici” (classi quarte e quinte di scuola primaria):

1° Classe 4G Istituto Comprensivo Montegranaro 2° Classe 5^ Istituto Omnicomprensivo Amandola 3° Classe 4TP Istituto Omnicomprensivo Amandola

Categoria “Ragazzi” (classi prime di scuola secondaria di 1° grado)

1° Classe 1B Istituto Comprensivo Folignano – Maltignano 2° Classe 1E Istituto Comprensivo Castel di Lama 1 3° Classe 1C Istituto Comprensivo Montegranaro

Categoria “Cadetti” (classi seconde e terze di scuola secondaria di primo grado)

1° 3C Istituto Comprensivo Fermo “Da Vinci-Ungaretti” 2° 3G Istituto Comprensivo Fermo “Da Vinci-Ungaretti” 3° 2B Istituto Comprensivo Montegranaro

Categoria “Allievi” (Primo Biennio della scuola secondaria di secondo grado)

1° 2EL Istituto Superiore “A. Capriotti” San Benedetto del Tronto 2° 1B AFM Istituto Superiore “A. Capriotti” San Benedetto del Tronto

Categoria “Juniores” (Triennio della scuola secondaria di secondo grado)

1° 4G Istituto Superiore Orsini-Licini Ascoli Piceno 2° 3DL Istituto Superiore “A. Capriotti” San Benedetto del Tronto 3° 4M Istituto Superiore Orsini-Licini Ascoli Piceno

Provincia di Macerata

Categoria “Piccoli Amici” (classi quarte e quinte di Scuola Primaria):

1° Classe 5B Istituto Comprensivo “Via Regina Elena” Civitanova Marche 2° Classe 5^ Convitto Nazionale “G. Leopardi” Macerata 3° Classe 5A Istituto Comprensivo “Via Regina Elena” Civitanova Marche

Categoria “Ragazzi” (classi prime di Scuola Secondaria di 1° grado)

1° Classe 1A Istituto Comprensivo “Beniamino Gigli” Recanati 2° Classe 1B Istituto Comprensivo “L. Lotto” Monte San Giusto 3° Classe 1B Istituto Comprensivo “Enrico Medi” Porto Recanati

Categoria “Cadetti” (classi seconde e terze di Scuola Secondaria di 1° grado)

1° Classe 3D Convitto nazionale “G. Leopardi” Macerata 2° Classe 2A Istituto Comprensivo “Beniamino Gigli” Recanati 3° Classe 2B Istituto Comprensivo “Beniamino Gigli” Recanati

Categoria “Allievi” (Primo Biennio della Scuola Secondaria di 2° grado):

1° Classe 2A Istituto tecnico superiore “E. Divini” San Severino Marche 2° Classe 2A Ipseoa “G. Varnelli” Cingoli 3° Classe 2F Ipseoa “G. Varnelli” Cingoli

Categoria “Juniores” (Triennio della Scuola Secondaria di 2° grado):

1° Classe 4C Istituo tecnico commerciale “G. Antonori” Camerino 2° Classe 4SSP Istituto Superiore “C. Varano” Camerino 3° Classe 4AP Ipseoa “G. Varnelli” Cingoli

Provincia di Pesaro

Categoria “Piccoli Amici” (classi quarte e quinte di scuola primaria):

1° 4^B Istituto Comprensivo Colli al Metauro – G. Leopardi Colli al Metauro 2° 5^B Istituto Comprensivo Terre Roveresche – Gio’ Pomodoro Terre Roveresche 3° 4^ A Istituto Comprensivo Colli al Metauro – G. Leopardi Colli al Metauro

Categoria “Ragazzi” (classi prime di scuola secondaria di primo grado)

1° 1^B Istituto Comrpensivo Fano – A. Gandiglio Fano 2° 1^A Istituto Comrpensivo Fano – A. Gandiglio Fano 3° 1^C Istituto Comrpensivo Urbino – Volponi Urbino

Categoria “Cadetti” (classi seconde e terze di scuola secondaria di primo grado)

1° 2^F Istituto Comprensivo Fano – A. Gandiglio Fano 2° 3^A Istituto Comprensivo Elio Tonelli Pesaro 3° 3^A Istituto Comprensivo Urbino – Volponi Urbino

Categoria “Allievi” (Primo Biennio della scuola secondaria di secondo grado)

1° 2^AL Liceo Classico Mamiani Pesaro 2° 2^CL Liceo Classico Mamiani Pesaro

Categoria “Juniores” (Triennio della scuola secondaria di secondo grado)

1° 4^CL Liceo Classico Mamiani Pesaro 2° 4^D PROFES Istituto Superiore “Antonio Cecchi” Pesaro 3° 5^AL Liceo Classico Mamiani Pesaro

Fase regionale

Categoria “Piccoli Amici” (classi quarte e quinte di scuola primaria):

1° Classe 4B Primaria Leopardi Ic Colli al Metauro 2° Classe 5B Primaria Ic Regina Elena Civitanova 3° Classe 4G Primacia Ic Montegranaro 4° Classe 4A Primaria Da Vinci – Ic Raffaello Sanzio Falconara

Categoria “Ragazzi” (classi prime di scuola secondaria di 1° grado)

1° Classe 1A IC Gigli Recanati 2° Classe 1A IC Hack Ancona 3° Classe 1B IC Gandiglio Fano 4° Classe 1B IC Folignano Maltignano

Categoria “Cadetti” (classi seconde e terze di scuola secondaria di primo grado)

1° Classe 3D Convitto Leopardi Macerata 2° Classe 2E IC Fagnani Senigallia 3° Classe 3C IC Da Vinci Ungaretti Fermo 4° Classe 2F IC Gandiglio Fano

Categoria “Allievi” (Primo Biennio della scuola secondaria di secondo grado)

1° Classe 2M Liceo Scientifico Galilei Ancona 2° Classe 2A Liceo Classico Mamiani Pesaro 3° Classe 2EL Istituto Superiore Capriotti San Benedetto 4° Classe 2A Istituto Divini San Severino

Categoria “Juniores” (Triennio della scuola secondaria di secondo grado)

1° Classe 4G Orsini Licini Ascoli 2° Classe 4C Antinori Camerino 3° Classe 4C Mamiani Pesaro 4° Classe 3BT Galilei Jesi

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.