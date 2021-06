OFFIDA – Un appuntamento dedicato all’amore e al romanticismo. Il 26 giugno si rinnova l’appuntamento con la Notte Romantica. L’evento che si svolgerà come ogni anno in tutti i Borghi più Belli d’Italia. Il fil rouge di questa 6° edizione sarà l’amore per l’arte e in particolare a Offida quello dedicato all’arte della pittura.

“L’Amministrazione comunale – commenta l’Assessore al Turismo Cristina Capriotti – in omaggio alla tematica del 2021 ha ideato Secoli di Pittura un tour gratuito a cura delle Guide delle Marche, che si svolgerà alle 18 e alle 21, con partenza da Piazza del Popolo, davanti all’ingresso del Serpente Aureo”.

Le visite guidate tematiche avranno come focus le opera pittoriche di Offida. Obbligatoria resta la prenotazione al numero 345/0715804 da effettuarsi fino al giorno prima.

Ad allietare i presenti, nella loro serata romantica, non mancheranno aperitivi, cene e dopocena a lume di candela, con sorprese a tema da scoprire nelle varie attività.

Per i bambini è prevista l’animazione che verrà curata dalla cooperativa I cirenei, in Piazza del Popolo, dalle 19 alle 22.

Per chiudere, nel cortile suggestivo della chiesa di Santa Maria della Rocca sarà possibile scambiare un bacio con la propria dolce metà sotto il cartello “KissMe” posizionato per l’occasione. Le foto più romantiche e originali saranno pubblicate sui profili social della città di Offida.

“Non dimenticate di taggare @offida_citta e @borghimarche”- conclude l’Assessore Capriotti – noi vi aspettiamo per riassaporare la prima delle tante serate estive della città di Offida”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.