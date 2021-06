CASTEL DI LAMA – Sinistro violento il 17 giugno nell’entroterra.

Sulla Salaria, a Castel di Lama, incidente stradale fra moto e auto per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, giunte sul posto per i rilievi. Un forte impatto.

Le persone coinvolte sono state soccorse dal personale sanitario del 118, giunto in ambulanza sul posto.

Per il centauro è stato necessario il trasferimento al Torrette di Ancona in eliambulanza per ulteriori cure mediche e accertamenti.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.