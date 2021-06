Nell’ottica di un ritorno alla normalità Comune di Cossignano e UISP ripropongono il Centro Estivo per bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni dal 5 al 23 luglio 2021

COSSIGNANO – Il Comune di Cossignano in co-progettazione con UISP (Unione Italiana Sport per tutti), Comitato territoriale di Ascoli Piceno, organizza un Centro Estivo per bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni, nel periodo dal 5 al 23 luglio 2021.

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, nei locali della scuola di Via G. Passali per i bambini dell’ Infanzia e Primaria; mentre per i ragazzi della scuola secondaria il luogo di riferimento sarà l’area verde attrezzata degli impianti sportivi.

Il Comune per garantire al meglio lo svolgimento dell’iniziativa ha previsto in 35 il numero massimo di partecipanti, stabilendo anche un ordine di priorità per le ammissioni dando la precedenza ai minori residenti nella stessa cittadina.

La quota partecipativa a carico delle famiglie è di 50 euro, con riduzioni nel caso di iscrizioni multiple.

Il termine per presentare le richieste è venerdì 25 giugno 2021, ore 13.00.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni stesse è necessario rivolgersi all’ Ufficio servizi scolastici del Comune di Cossignano.

