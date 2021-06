ASCOLI PICENO – Un’innovativa telecamera mobile a disposizione dell’Amministrazione Comunale, per scongiurare l’abbandono dei rifiuti e incrementare gli strumenti a disposizione della Polizia Municipale per sanzionare chi non rispetta le regole. Il Comune di Ascoli Piceno ha noleggiato un nuovo dispositivo tecnologico per le attività di vigilanza e controllo in merito all’abbandono dei rifiuti:

“Il noleggio avrà durata di tre mesi, un tempo congruo per verificare le potenzialità di questa innovativa telecamera mobile – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – Dopo aver fatto tutte le comunicazioni agli organi competenti e aver dato atto a ogni pratica di tutela della privacy prevista per legge, la telecamera sarà posizionata in maniera mimetica lungo le strade della nostra città. Il vantaggio è quello di poter provvedere facilmente al suo spostamento, così da poter controllare ogni giorno zone differenti del territorio e combattere in maniera ancor più efficace il triste fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. La volontà dell’Amministrazione è quella di incrementare sempre più la sorveglianza in città: se la telecamera mobile dovesse dare una buona risposta, come auspichiamo, in termini di miglioramento dell’efficacia dei controlli, si provvederà successivamente all’acquisto dello strumento”.

“La gran parte dei cittadini rispetta perfettamente le regole del corretto conferimento dei rifiuti, ma c’è ancora qualcuno che invece li abbandona in maniera indiscriminata: queste persone vanno individuate e sanzionate, perché solo così è possibile porre un freno a questo vergognoso comportamento e migliorare sempre più il decoro urbano e l’immagine della nostra splendida città” ha concluso il sindaco Marco Fioravanti.

