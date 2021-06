MONTALTO DELLE MARCHE – “Montalto delle Arti”. È questo il titolo dell’evento con cui Montalto delle Marche inaugura la stagione estiva, in attesa di partire con le numerose iniziative previste nell’anno del V Centenario della nascita di Sisto V.

Cibo, musica e artigianato animeranno le vie del centro storico domani, domenica 20 giugno dalle ore 11 alle 21:30. E i protagonisti della giornata saranno mercatini artigianali, esposizioni artistiche, gruppi musicali, giocolieri e street food con tipicità locali. Un evento eterogeneo per tutte le età e per tutti i gusti: dalle famiglie ai gruppi di giovani amici, dai nonni ai nipoti.

“Un giorno di festa per ripartire insieme, con entusiasmo e voglia di tornare a una normalità che non dobbiamo dimenticare. Come non dimentichiamo di valorizzare il nostro bel borgo che farà da palcoscenico a cielo aperto a un evento che durerà l’intera giornata di domenica e sarà “diffuso” tra le vie del “cassero”, sottolinea il sindaco di Montalto delle Marche, Daniel Matricardi.

L’intero evento si svolgerà nel pieno rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19.

