ASCOLI PICENO – Giovedì 24 giugno alle ore 11 si terrà, presso la Bottega del Terzo Settore di Ascoli Piceno, in Via Trieste 18, la presentazione della Ausilioteca per la Disabilità, realizzata da La Meridiana, Rotary Club Ascoli, Bottega Terzo Settore

L’Ausilioteca informatica per la Disabilità, un progetto dell’Associazione La Meridiana interamente finanziato dal Rotary Club Ascoli, nasce ad Ascoli Piceno, nei locali della Bottega Terzo Settore presso la Fondazione Carisap.

L’obbiettivo dell’Ausilioteca è quello di far testare, alle persone con disabilità acquisita e/o congenita di tipo motorio, sensoriale, cognitivo sia in età evolutiva che adulta, il tipo di ausilio informatico che necessita loro per migliorare, in funzione delle proprie capacità residue fisiche e cognitive, l’autonomia a casa, nel lavoro e nel tempo libero, per consentirgli una migliore inclusione nella società.

Gli ausili, realizzati con “tecnologia assistiva”, verranno individuati a seconda dei tipi di disabilità, e tra gli obiettivi de La Meridiana, vi è la possibilità di coinvolgere le strutture riabilitative presenti sul nostro territorio che, attraverso un accordo, potranno mettere a disposizione le figure professionali necessarie ad una valutazione delle necessità dell’utente come ad esempio un logopedista, un terapista occupazionale e/o un fisioterapista specializzato in cognitiva. Ad essi verranno affiancati un informatico e un operatore alla pari, ovvero persona con disabilità che possa coordinare queste professionalità, in quanto già esperta in tecnologie e applicazioni informatiche assistive.

