SPINETOLI – Un gradito ritorno nel Piceno.

“Padroni di Niente tour” di Fiorella Mannoia farà tappa a Spinetoli.

Domenica 22 agosto, ore 21, la cantante si esibirà in Piazza Kennedy a Pagliare del Tronto. L’evento – il primo annunciato del cartellone estivo di Spinetoli che sarà presentato a breve – è organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco Spinetoli-Pagliare-San Pio.

La Mannoia accompagnata dalla sua band, interpreterà live i brani inediti del suo ultimo album “Padroni di niente” e le canzoni più amate del suo repertorio.

“Quest’estate ripartiamo: finalmente ci rivedremo, si torna a fare concerti sui palchi di tutta Italia – dichiara Fiorella Mannoia – Dopo mesi di stop, tornare a suonare significa, non solo per me, ma per i musicisti che mi accompagneranno e per tutte le persone che lavorano alla macchina di un tour, tornare a lavorare. E ovviamente tornare a vedere tutti voi e condividere con voi, in sicurezza, un po’ di normalità, oltre che la voglia di musica. Sono davvero felice. Stiamo tornando”.

Uscito lo scorso novembre, “Padroni di Niente” è figlio di un periodo storico ben preciso, di pensieri e riflessioni scaturiti da un evento eccezionale, fuori da ogni previsione, che nessuno avrebbe mai pensato o immaginato di poter vivere. La Mannoia pone l’attenzione sull’uomo e sulla nostra “umanità”, quella da cui bisognerebbe ripartire per non ritrovarci, appunto, “Padroni di niente”.

I biglietti sono in vendita su www.ticketone.it

