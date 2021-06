ANCONA – Via libera all’unanimità del Consiglio regionale delle Marche (27 i voti a favore) la proposta di atto amministrativo, a iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, “Rendiconto dell’Assemblea legislativa regionale per l’esercizio finanziario 2020”. Il risultato economico di esercizio, illustrato dal relatore, il vice presidente Gianluca Pasqui, ammonta a 2.474.602,10 euro; mentre i fondi liberi dell’avanzo di amministrazione, pari a un milione di euro, saranno destinati all’istituzione di un fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi del Consiglio regionale.

“Sull’atto amministrativo era stato espresso parere positivo dal Collegio dei revisori lo scorso 19 maggio. “Si tratta di un bilancio fondamentalmente positivo, – ha commentato Pasqui – anche tenendo conto che si parla di un anno come il 2020 caratterizzato dall’emergenza Covid 19. Il Consiglio, ha aggiunto – ha mantenuto il proprio obiettivo di contenimento delle spese di funzionamento dell’Assemblea, secondo il principio dell’autonomia consiliare”.

“I risultati della gestione finanziaria, alla luce dei dati a consuntivo, – ha spiegato Pasqui – dimostrano il contenimento delle spese, in particolare per quelle di funzionamento, rispetto alle quali si registra una diminuzione del 3,6%. Le maggiori economie si sono registrate nella ‘Missione 1 programma 1’ (Organi istituzionali) in cui sono presenti le spese inerenti le indennità dei consiglieri ed ex consiglieri, le spese per i dipendenti assegnati ai gruppi consiliari, le attrezzature e i materiali per la struttura consiliare.

Nel programma sono comprese anche le spese per la comunicazione, i convegni, le compartecipazioni, il cerimoniale, la pubblicità istituzionale, le spese di rappresentanza”. L’avanzo di amministrazione 2020 è di 3.946.135,25 euro di cui avanzo libero da restituire al bilancio regionale pari a 2.557.571,51 euro.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.