COLLI DEL TRONTO – Anche Colli è libera dalle mascherine cadute in strada. Questione Natura riporta il resoconto dell’esperienza.

Colli del Tronto è libera dalle mascherine! Abbiamo fatto un giro per le vie dello splendido borgo del Piceno con una guida del tutto Made in England: Andrew! Così abbiamo percorso le vie e i parchi della città alla ricerca delle protezioni individuali anti Covid-19, trovandone in totale 42, con gli insegnamenti di Andrew imparando nozioni sulla lingua inglese e con delle piccole curiosità sulla loro cultura: un tour di Colli parlato in lingua inglese.

Per entrare in connessione con la cultura anglosassone abbiamo coronato il giro con “Tè e biscotti”, avendo così modo di conoscerci meglio e di approfondire la passione per l’inglese, per il cibo e apprezzando anche le giuste abitudini verso madre natura: un grazie va a Daniela e a tutta la Proloco Colli del Tronto, a Pinetta e Renata del Circolo Insieme (due signore fantastiche), alla mitica Diana Pulsoni, sempre nei nostri pensieri, alle piccole Chiara e Giulia e con tutto il cuore agli altri presenti insieme a noi! Siamo una comunità fantastica, a presto! Questione Natura, questione di priorità.

