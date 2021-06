OFFIDA – Dopo oltre un anno e mezzo torna a riunirsi in presenza il coordinamento delle Anci coinvolte nel Sisma Centro-Italia 2016.

La sede scelta è quella del Comune di Offida presso la cui sala consiliare si ritroveranno venerdì 25 giugno alle ore 10.30, i presidenti e i direttori delle Anci regionali di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, i membri della cabina di coordinamento, il Commissario alla Ricostruzione Giovanni Legnini e, per conto della struttura di Anci Nazionale, la Vice Segretaria Stefania Dota e Antonio Ragonesi, Responsabile Area Sicurezza e Legalità.

L’incontro sarà introdotto e moderato da Valeria Mancinelli, Presidente di Anci Marche e coordinatrice delle quattro Anci Regionali.

“L’attività del coordinamento, nonostante la pandemia – ha detto Valeria Mancinelli – non si è mai interrotta. Rimarco che grazie al proficuo lavoro sinergico di questo tavolo con la struttura commissariale e con il supporto di Anci nazionale abbiamo ottenuto risultati che ci consentono di asserire che la ricostruzione nei 138 comuni del cratere di 4 regioni è finalmente partita». «Ciò che era cambiata era la modalità nella quale ci siamo ritrovati in questi mesi – ha aggiunto – ma ora è arrivato finalmente il momento di poterci ritrovare per una riunione operativa con l’obiettivo di fare il punto della situazione e pianificare congiuntamente i prossimi passi”.

Nel pomeriggio, sempre in presenza ma presso la sala consiliare del comune di Ascoli Piceno con inizio alle ore 15.30, la Presidente di Anci Marche Valeria Mancinelli incontrerà i sindaci delle province di Fermo ed Ascoli Piceno per condividere le informazioni sulla ricostruzione post terremoto, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e i provvedimenti del Governo con la partecipazione del prof. Giuseppe Canossi, libero professionista, consulente ANCI e membro del gruppo tecnico del Comitato di Settore Funzioni Locali che relazionerà sul tema “Assunzioni di personale, stabilizzazioni e deroghe normative per gli enti interessati dagli eventi sismici. Lo stato dell’arte”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.