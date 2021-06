Il plesso sorgerà al posto dell’attuale scuola dell’infanzia di Villa Pigna e del sottostante teatrino, in via Barbarana.

FOLIGNANO – Al via un concorso di progettazione per la realizzazione del polo scolastico infanzia e medie di Villa Pigna, in grado di sostituire le due strutture scolastiche esistenti, danneggiate dal sisma del 2016. L’intento è quello di ottenere un edificio in grado di rispondere alle attuali e moderne esigenze didattiche, costruito secondo i più avanzati criteri attualmente disponibili ed offrire il massimo comfort agli studenti.

“Abbiamo intenzione di creare una vera e propria cittadella dell’educazione, un campus, con scuole, palestre e campi sportivi chiuso al traffico veicolare – afferma il sindaco di Folignano, Matteo Terrani – L’accentramento delle scuole ha notevoli vantaggi sia in termini di organizzazione degli spazi sia in termini di gestione del trasporto pubblico scolastico, un elemento di collegamento con la cittadinanza”.

Il polo scolastico sorgerà al posto dell’attuale scuola dell’infanzia di Villa Pigna e del sottostante teatrino, in via Barbarana. Si dovranno prevedere inoltre percorsi di connessione tra i diversi edifici, in particolare dovrà essere previsto un percorso che colleghi la scuola media con la palestra della scuola elementare e un percorso che colleghi la scuola media con il PalaRozzi al fine di usufruire degli spazi già esistenti per svolgere l’attività fisica. I percorsi dovranno esser accessibili ai disabili e la loro fruizione a servizio esclusivo della scuola negli orari scolastici.

Ad uso principalmente della scuola media si realizzerà un auditorium con posti a sedere, destinato allo svolgimento delle attività legate al teatro, al cinema ed alla musica, dotato di spogliatoi e servizi igienici ed accesso autonomi rispetto agli spazi didattici. L’auditorium dovrà poter essere fruibile da tutti gli alunni del polo scolastico anche lontano dagli orari scolastici. Si realizzerà poi una biblioteca, dando rilievo a questo luogo e renderlo comodo, accogliente, flessibile in funzione delle letture individuali e collettive. La biblioteca non dovrà essere “comunale”, ma dimensionata per un uso interno alla scuola.

È già online una piattaforma dedicata dove trovare informazioni e la documentazione integrale (www.concorsiawn.it/scuola-infanzia-medie-folignano).

I fondi sono stati messi a disposizione dall’ordinanza 56 del commissario straordinario alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2016. Il costo massimo dell’intervento è fissato nell’importo di 5.100.000 euro.

Sarà possibile inviare gli elaborati fino alle ore 12 di giovedì 29 luglio. Al termine la commissione giudicatrice indicherà i concept progettuali ammessi al secondo grado di selezione e l’apertura del successivo step: in seguito alla verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, avverrà la pubblicazione della graduatoria definitiva con la proclamazione del vincitore, insieme ai verbali della commissione.

