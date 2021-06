MONTALTO DELLE MARCHE – La ripartenza di un territorio passa anche attraverso la cultura, l’arte e il rilancio turistico. Ne è certa l’Amministrazione comunale di Montalto delle Marche che presenta i numerosi eventi e le tante iniziative messe in campo nel 2021, anno delle Celebrazioni del V Centenario della nascita di Papa Sisto V. Molte delle proposte sono incentrate sulla figura del “Papa Tosto”: mostre, video, convegni, opere teatrali e addirittura un vino dedicato a Sisto V. Ma a Montalto ci sarà anche molto altro: concerti, percorsi naturalistici, feste folkloristiche e una forte attenzione all’accoglienza turistica, grazie anche al nuovo sito visitmontaltomarche.it e ai relativi canali social, e al rinnovamento di tutti i materiali a disposizione dei visitatori per conoscere al meglio la Città (targhe esplicative dei principali monumenti, audioguide con QR Code, depliant).

“Siamo prontissimi a ripartire e non vediamo l’ora di farlo iniziando proprio dalle Celebrazioni di Sisto V. Ci siamo impegnati con determinazione per rendere questa seconda parte del 2021 un vero momento di rilancio per il nostro borgo e per questo un grazie speciale voglio dedicarlo prima di tutto all’Amministrazione comunale e ad ogni operatore che ci sta affiancando in questa entusiasmante avventura. Il lavoro premuroso e attento di ognuno rappresenta già il primo segno di questa ripartenza. Tantissimi saranno gli eventi e altrettante sono le novità che abbiamo messo in campo, prima di tutto sull’accoglienza turistica. E Sisto V sarà il nostro faro nel corso di questo 2021 di festeggiamenti. Speriamo con tutto il cuore di onorare al massimo il suo ricordo e rendergli omaggio nel migliore dei modi: lo faremo con i linguaggi più disparati e con iniziative uniche e variegate”, dichiara il sindaco di Montalto delle Marche Daniel Matricardi.

Partendo dalle numerose iniziative su Sisto V, a dicembre 2020 è già stata presentata un’agenda a lui dedicata.

In questi giorni verrà diffuso un video scritto e diretto dall’artista Paolo Consorti e girato interamente a Montalto. Un’opera firmata da Consorti per festeggiare i 500 anni dalla nascita del Papa marchigiano, narrato attraverso un linguaggio contemporaneo e ironico. Lo spot è impreziosito dalla partecipazione dell’attore Ivano Marescotti, che per l’occasione è diventato Papa Sisto V, e di Elio (di Elio e le storie tese) con un omaggio canoro. “Ho voluto raccontare la festa di un paese che aspetta il “suo” Papa per poi fargli una sorpresa per il compleanno, il tutto in un contesto volutamente surreale e iconico. Ho voluto puntare sulla narrazione piuttosto che sul racconto paesaggistico”, dichiara il regista Paolo Consorti.

Il video, girato a luglio 2020, è stato prodotto da Opera Totale con la collaborazione di Pinkhouse di Francesco Sardella e Nonsoche.it di Carlo Ottaviani. Il doppiaggio affidato a Cristiana Farfalla e la direzione della fotografia a Giovanni Mammolotti.

Da questo fine settimana, inoltre, sarà aperta al pubblico la mostra inaugurata ieri a Palazzo Paradisi “Sisto V-Papa Visionario” (dal 26 giugno al 31 dicembre aperta sabato e domenica 9-12:30 e 16-19:30 – per il mese di AGOSTO: dal lunedì alla domenica 9-12:30 e 16-19:30). L’esposizione, curata da Daniela Tisi, è nata con l’intento di rendere di nuovo fruibile parte delle collezioni museali montaltesi ed è un’occasione per celebrare l’importante ricorrenza del quinto centenario della nascita del papa marchigiano. La mostra ospita – tra le numerose opere esposte – anche il Reliquiario dal valore inestimabile donato dallo stesso Papa Sisto a protezione e cura della comunità montaltese, proveniente dalla Collezione dei Musei Sistini, e la preziosa collezione di monete e medaglie sistine della collezione Grisostomi (oltre 100 esemplari), donata al Comune di Montalto dal prof. Emidio Grisostomi.

Poi ancora tantissimi appuntamenti nel segno di Sisto V: il 24 e 25 giugno, presso il Teatro Comunale di Montalto delle Marche, andrà in scena l’opera teatrale «Il Pontificato e la Morte di Sisto V» Dramma su Sisto V, evento organizzato dall’AMAT; a luglio verrà presentato il vino “Sixtus” prodotto e curato dalla Cantina Sociale Valdaso di Montalto; la Città ospiterà inoltre una serie di convegni di altissimo livello sul Papa marchigiano per approfondire e scoprire la sua figura così poliedrica; fino ad arrivare a dicembre quando verrà inaugurata la mostra “Pericle Fazzini e Sisto V tra terra e cielo”, nello splendido contesto di Palazzo Paradisi.

Oltre all’impegno per celebrare Sisto V, la città di Montalto si è adoperata anche per l’organizzazione di moltissime altre attività che vanno dalle feste folkloristiche ai concerti, dagli aperitivi con vista panoramica sulla città alle proposte naturalistiche. Il primo evento in tal senso si svolgerà domenica 27 giugno: Montalto delle Marche sarà la prima tappa del Festival Dell’Appennino, per una giornata tra natura, cultura e tradizioni.

Da non dimenticare anche i diversi percorsi naturalistici proposti sempre dal comune di Montalto, tra storia, colline, da vivere a piedi o in bicicletta.

Tutte le informazioni sul ricco e variegato programma di appuntamenti montaltesi saranno sempre presenti e aggiornate sul nuovo sito turistico di Montalto visitmontaltomarche.it. Il sito è stato pensato e suddiviso in quattro grandi sezioni per CONOSCERE, SCOPRIRE, VIVERE e PROVARE il bellissimo borgo, le frazioni con i preziosi castelli, gli eventi, i prodotti enogastronomici del territorio e le strutture ricettive. Attivissime sono anche le pagine social FB e IG VisitMontaltoMarche, sempre pronte a raccontare in tempo reale le meraviglie e le novità montaltesi.

Importante ricordare infine il rinnovamento di tutti i materiali a disposizione dei visitatori per conoscere al meglio la Città una volta arrivati sul posto: le targhe esplicative dei principali monumenti, le utilissime audioguide con QR Code per accompagnare i turisti durante il percorso di scoperta e i nuovi depliant sulla città.

Tutto finalizzato a ripartire, insieme, con entusiasmo, e con un faro sempre acceso su Sisto V.

