Dopo la sconfitta per 6 a 2,appuntamento per la gara di ritorno per la promozione in A di sabato 26 giugno alle ore 16 al “PalaGalosi”

ASCOLI PICENO – La stagione del calcio a 5 ascolano sta per giungere al termine, un’altra grande stagione vissuta dalla ASKL, società del presidente Massimo Cottilli, e l’ultimo appuntamento sarà sabato 26 giugno al “PalaGalosi” di Monterocco, per la finale play off che vale l’accesso alla serie A2.

Una cavalcata impressionante quella della squadra di futsal ascolana che ha dominato il campionato di serie B nazionale, arrivando alla finale. Nella gara di andata la pesante sconfitta in trasferta a Cuneo, ha indirizzato già la sfida in salita, ma i giocatori sono pronti a lottare fino alla fine per la finalissima di ritorno per la promozione in A2 di sabato 26 giugno alle ore 16.

La gara di andata Elledi Fossano – Futsal Askl è terminata 6-2 per i padroni di casa con i soli gol di Stefanoni Guilhermem e Serafim Patrik a tenere in gara gli ascolani di mister Sapinho.

Appuntamento quindi a sabato per il grande spettacolo del futsal.

