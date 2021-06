L’incontro di promozione alla lettura, organizzato dal Presidio Nati per Leggere Offida, dal Comune di Offida e dalla Libreria Nave Cervo, è in programma per domenica 27 giugno alle 17.30 nel giardino della scuola dell’Infanzia di Offida

OFFIDA – Domenica 27 giugno, alle ore 17,30, presso il giardino della Scuola dell’infanzia di Offida è in programma “Un prato di libri”, un incontro di promozione alla lettura in famiglia e a letture a bassa voce per i bambini da 0 a 6 anni. L’evento è organizzato dal Presidio Nati per Leggere di Offida, dal Comune di Offida e dalla Libreria Nave Cervo di San Benedetto del Tronto.

Parteciperanno all’incontro gli autori: Maicol & Mirco con “Palla rossa e palla blu. L’amicizia arrotonda tutto” e “Palla Rossa e Palla Blu rotolano ancora” (Bao Publishing), Giorgio Di Tullio e Girolamo Petrosillo con “Un giorno da Re” (Pane e Sale) e Carolina D’Angelo e Valeria Colonnella con “Piumino e Rosira” (Pane e Sale).

Per questo appuntamento sul prato si consiglia di portare stuoie, coperte o qualunque cosa che consenta di mettersi comodi in mezzo al verde.

Per informazioni e prenotazioni: nplpiceno@gmail.com

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.