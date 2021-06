Eventi e attività – sia ludiche che didattiche – pensate per coinvolgere i ragazzi in maniera attiva e consapevole, nell’ottica di una didattica partecipata e inclusiva

ASCOLI PICENO – Presso il Giardino Botanico dell’IIS Ulpiani, nell’ambito del Piano per l’estate finanziato dal Ministero dell’Istruzione, si coltivano sogni, amicizie, progetti e ambizioni.

Prende il via il progetto “Primavere Culturali”, eventi e attività – sia ludiche che didattiche – pensate per coinvolgere i ragazzi in maniera attiva e consapevole, nell’ottica di una didattica partecipata e inclusiva.

Oltre ai corsi di potenziamento delle competenze di base, professionali e tecniche, il progetto “compORTIamoci” raccoglie le svariate iniziative legate alla coltivazione: gli studenti dell’Agrario gestiscono i diversi tipi di orto, dall’innovativo in coltura idroponica al tradizionale hortus conclusus di tradizione medievale.

Protagonista di questa prima fase è l’orto stagionale estivo, i cui prodotti biologici saranno degustati durante tre eventi serali, accompagnati da musica e letture dal vivo. Tutti i piatti saranno ideati e preparati dagli studenti dell’Alberghiero che, coadiuvati dai docenti, si occuperanno dell’organizzazione eventi e dell’accoglienza degli ospiti anche nel prosieguo delle serate con il Cineforum Visioni e sapori della terra: il cinema incontra vino, cibo e ambiente, di concerto con l’associazione culturale Blow up, che animerà anche il successivo dibattito. Venerdì 25 giugno, 2 e 9 luglio dalle ore 19.30 alle ore 23.00 le date stabilite.

Un’occasione per tornare a stare insieme, riscoprendo il piacere della relazione e della convivialità, senza perdere di vista la concretezza e la formazione. La scuola, infatti, ha organizzato dei corsi finalizzati all’acquisizione di certificazioni professionali e patentini per la guida del Trattore Agricolo e per l’uso di prodotti fitosanitari.

Da settembre, poi, si ripartirà con i Welcome days per gli studenti del Convitto, con il Giardino d’Autunno e con la valorizzazione degli ambienti scolastici, in vista delle celebrazioni per i 140 anni dalla fondazione dell’Istituto Agrario, risalente al 1882.

