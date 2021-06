ASCOLI PICENO – “Nelle ultime ore, i Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, nell’ottica di un ulteriore impulso ai servizi di controllo del territorio con l’allentamento delle misure di contenimento ed un conseguente aumento della circolazione stradale anche per l’avvento di molti turisti, cercando di prevenire al meglio i reati predatori, hanno portato a termine un’operazione nelLa città delle Cento Torri.

Si apre così la nota stampa diffusa dall’Arma picena il 25 giugno: “Ad Ascoli in arresto un 27enne residente a Folignano, già agli arresti domiciliari per altri reati, per aver violato ripetutamente gli obblighi imposti con la particolare misura, come accertato nei giorni scorsi dai Carabinieri che lo sottoponevano a ripetuti controlli”.

“L’uomo, così come disposto dall’Ufficio Esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, è stato condotto nel carcere di Marino del Tronto” concludono dal Comando ascolano.

