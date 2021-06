ASCOLI PICENO – Al fine di consentire l’esecuzione delle opere di sistemazione della pista ciclopedonale che si svolgeranno a breve sul ponte SS. Filippo e Giacomo e l’installazione del relativo cantiere, l’amministrazione comunale ha disposto di istituire, a decorrere da giovedì 1° luglio e fino al 31 dicembre, con orario 0-24, salvo proroghe, la seguente regolamentazione della circolazione stradale sul ponte e sulle strade afferenti:

1) l’interdizione del transito veicolare e pedonale, nei due sensi di marcia, in Ponte dei S.S. Filippo e Giacomo;

2) l’interdizione del transito veicolare in Via Tolignano per il tratto compreso tra la Via Zeppelle e la Via Tevere;

3) l’obbligo di svolta a destra in Via Zeppelle per tutte le provenienze dalla Via Tevere est;

4) l’obbligo di proseguire diritto (direzione est) in Via Tevere per tutte le provenienze da Via Zeppelle ovest;

5) l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con Via della Repubblica per tutte le provenienze dalla Via SS. Filippo e Giacomo;

6) l’obbligo di proseguire a destra in direzione della Via SS. Filippo e Giacomo per tutte le provenienze da Via della Repubblica;

7) l’obbligo di svolta obbligatoria a destra per le provenienze da Via Lucania (accesso est) all’intersezione con Via della Repubblica;

8) gli obblighi di cui ai precedenti punti 3, 4, 5, 6 e 7 si intendono validi per tutti gli utenti ad esclusione dei residenti all’interno dei tratti stradali compresi tra l’intersezione di Via S.S.Filippo Giacomo/Via della Repubblica e fino all’innesto al predetto ponte e tra il limite est di quest’ultimo fino a Via Tolignano;

9) l’apposizione della prescritta segnaletica stradale.

