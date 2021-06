ASCOLI PICENO – Appuntamento sportivo.

Sabato 26 giugno al Chiostro di San Francesco, alle ore 18 ad Ascoli, torna il galà di sport da ring “I Piceni”, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno.

Dopo un anno di assenza, causa Covid , ancora in piena emergenza, e in pieno Europei di calcio, la Kick Boxing Ascoli si rende partecipe di riportare al centro storico ascolano, una manifestazione di interesse nazionale Coni ,come quest’evento che attrae tanto pubblico.

“I Piceni”, alla sua XXV edizione. più impegnato il M° Remo Nepi promotore dell’evento, che oltre alla solita e impegnativa organizzazione , ha dovuto affrontare appunto queste procedure anti-Covid nella gestione della manifestazione. si preannuncia davvero una bella serata che vede la partecipazione di tante società del Centro e Sud d’Italia.

Dodici incontri di kick e thai boxe, due match professionisti e saranno 4 gli atleti ascolani a salire sul ring. In bocca al lupo e invitiamo la gente a tifare i propri atleti. Ingresso libero.

