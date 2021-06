FOLIGNANO – Sarà Folignano il teatro del volley giovanile. In questi giorni il PalaRozzi di Villa Pigna sarà il palcoscenico delle finali territoriali e regionali del campionato Fipav-Federazione Italiana Pallavolo.

Già disputate a Folignano la semifinale regionale under 17 maschile e quella territoriale under 19 femminile, i prossimi appuntamenti al PalaRozzi sono fissati per domenica 27 giugno, con la finale regionale under 15 femminile, mercoledì 30 giugno con la finale di Coppa Territoriale e domenica 4 luglio con la finale regionale di Coppa Divisione. Tutte le gare si giocheranno alle ore 20.30.

“Siamo onorati di poter ospitare eventi così prestigiosi – afferma il sindaco di Folignano, Matteo Terrani -. Significa che il territorio è attrattivo verso queste realtà e poi il nostro è un comune molto giovane: abbiamo a cuore manifestazioni di questo tipo e stiamo investendo parecchio con tanti progetti rivolti al mondo giovanile. I ragazzi sono coloro che più hanno sofferto la mancanza di aggregazione e la solitudine causate da questa pandemia”.

“I risultati sono frutto di momenti di ascolto e partecipazione con il nostro territorio. Stiamo cercando di fare il meglio possibile. Il PalaRozzi è in fase di restyling, da poco abbiamo inaugurato anche una nuova struttura a Piane di Morro con la possibilità di disputare partite di volley all’aperto” aggiunge il consigliere con delega allo sport, Daniele Tonelli.

“Le finali nel palazzetto di Villa Pigna hanno visto anche la partecipazione della Lube e vedranno impegnate altre importanti società della nostra regione, dove la pallavolo è il secondo sport per numero di tesserati e il comitato di Ascoli e Fermo è ben rappresentato con le sue 40 società” spiega Fabio Mariano Carboni, presidente Ct Fipav Ascoli Piceno e Fermo.

