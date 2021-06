ACQUASANTA TERME – Ancora una volta i bambini del Centro Italia sono stati protagonisti del campus sportivo “Io sono futuro”, promosso da SediciMedia e Bambini Ancora Odv e patrocinato da Regione Marche e Coni. Dopo il grande successo , si replicherà nel mese di luglio ad Amatrice con un’altra settimana di sport e divertimento.

“Sono ormai quattro anni che siamo presenti in queste zone con il progetto umanitario Sport4Restart – afferma Marta Ferrari, responsabile di SediciMedia – “E’ un impegno preso con le amministrazioni locali, le famiglie ma, soprattutto, con i bambini di queste bellissime zone. Attraverso lo sport cerchiamo di trasmettere a questi piccoli amici la bellezza e la gioia del sognare, credendo sempre in loro stessi e nelle loro grandi potenzialità. In questa settimana abbiamo voluto ricordare un grande amico, recentemente scomparso , al quale è stato dedicato l’intero Campus. Mi riferisco a Domenico Iena, appartenente agli Ultras 1898, che da sempre ci ha aiutato come volontario delle nostre iniziative. Con i soldi raccolti in suo ricordo siamo riusciti a realizzare un Murales che ricorderà ai bambini che non bisogna mai smettere di sognare. Un ringraziamento particolare va all’AC Monza, e in particolare all’AD Adriano Galliani, per aver donato tutto il materiale sportivo e le divise che verranno lasciate alle associazioni sportive della zona per proseguire con l’attività sportiva anche durante l’anno scolastico. ”

“SPORT4RESTART è progetto umanitario di cui Regione Marche è orgogliosa di farne parte. “ – afferma Giorgia Latini, Assessore di Regione Marche –. “L’attenzione verso i bambini, soprattutto quelli che hanno vissuto esperienze difficili come il sisma, significa essere solidali con il bene del nostro futuro. Prendersi cura di loro, accompagnarli a vivere meglio le fasi post trauma, li aiuterà molto nella crescita. Abbiamo bisogno di questo tipo di azioni, sia a livello Istituzionale che sociale. Le macerie che rischia di lasciare il sisma sono anche quelle interiori. È sicuramente molto bello pensare di rimuoverle attraverso lo sport, un momento di condivisione, di scoperta di sè e di cura della propria persona”.

“Un ringraziamento particolare va ai volontari di SediciMedia, una delle poche realtà sempre presenti nel nostro territorio con iniziative umanitarie che hanno visto coinvolta tutta la popolazione” – afferma Sante Stangoni, Sindaco di Acquasanta Terme –. “A distanza di cinque anni dalla tragedia del Sisma, con un fantastico gioco di squadra tra Istituzioni Locali e Terzo Settore, siamo riusciti a regalare ai bambini del nostro territorio una settimana di sport e divertimento. Auspichiamo che l’iniziativa si possa ripetere anche l’anno prossimo e vi ringraziamo per quello che avete fatto e farete per il nostro territorio”.

“Anche quest’anno Bambini Ancora ha voluto affiancare con i suoi volontari Sedicimedia nell’organizzazione e nello svolgimento del Campus a Cagnano IO SONO FUTURO. “ – afferma Maria Benigno Bruni, Presidente di Iad Bambini Ancora Odv – “Un esperienza molto costruttiva e importante per noi che da più di 23 siamo impegnati nella tutela dei minori a 360 gradi. Un grazie di cuore a tutte le persone e le istituzioni che ci hanno dato la possibilità di vivere queste giornate di sport e divertimento.”

Gli Ultras 1898, come in altre numerose occasioni, hanno risposto presente alle iniziative solidali a favore delle famiglie colpite dal terremoto .

“Un ringraziamento va a SediciMedia e Iad Bambini Ancora Odv che ancora una volta ci hanno coinvolto in questa bella esperienza.” – afferma Alfredo Pizi, Referente degli Ultras 1898 – “Con questo Murales, realizzato dai bambini del Campus, vogliamo ricordare il nostro caro amico Domenico , esempio di lealtà e attaccamento al proprio territorio. Domenico amava queste terre e questi bambini: ”.

Sport4Restart: nessuno rimane escluso

Promosso da Sedici Media, il progetto Sport4Restart si pone l’obiettivo di sviluppare un percorso costante di sostegno post trauma, sia in Lombardia che nelle zone colpite dal terremoto del Centro Italia, utilizzando lo sport come strumento ideale per far emergere le singole qualità e potenzialità dei beneficiari.

Attraverso una progettazione elaborata congiuntamente alle Istituzioni Locali e ai referenti dei futuri beneficiari del progetto, è stato ideato un palinsesto di eventi finalizzati al sostegno post trauma che vedranno coinvolti più di 3000 ragazzi.

Sport4Restart prevede un pacchetto di iniziative con un’attenzione particolare per le fasce più deboli della società.

In particolare:

Bonus Campus per famiglie in difficoltà

Campus sportivi aree colpite dal Terremoto del Centro Italia

Sostegno psicologico gratuito

Aiuto compiti

Consegna pacchi alimentari e materiale didattico

Da oltre quattro anni siamo vicini a migliaia di bambini, famiglie e imprenditori attraverso un programma umanitario sviluppato in sinergia con le Istituzioni Locali, le Università e mondo della Scuola, affinchè le iniziative portino a una risposta concreta a un bisogno reale del territorio.

Sono più di 5.000 ragazzi i protagonisti dei campus estivi 2020 – 2021, dei weekend di Sport4restart, dei momenti di formazioni e degli scambi culturali con i loro coetanei di altre Regioni Italiane.

In questo momento così particolare e viste le misure vigenti che non permettono la promozione di eventi “in presenza” abbiamo attivato dei momenti formativi online dove campioni del mondo dello sport rispondono alle domande dei bambini collegati tramite la piattaforma zoom.

