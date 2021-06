Appuntamento imperdibile domani pomeriggio alle 18,30 a Fritto Misto dove nell’Area Recibo si esibiranno tre grandi chef contro lo spreco alimentare. Saranno infatti di scena Pasquale Torrente, re del Fritto e titolare del rinomato Ristorante Al Convento di Cetara (Salerno), Davide Di Fabio, titolare del Ristorante Dalla Gioconda di Gabicce Monte (Pu) e Riccardo Forapani, Chef del Ristorante Il Cavallino di Maranello (Mo), situato nella scuderia della Ferrari. In una serata che vedrà protagonista anche l’Olio Frienn di Olitalia, un girasole altoleico arricchito di estratti di rosmarino che lo rendono altamente stabile in cottura, i tre cuochi presenteranno una ricetta realizzata con materie prime di recupero, in eccedenza o in scadenza, nell’ambito di un percorso che tende a ridurre il più possibile lo spreco alimentare, sensibilizzando soprattutto le famiglie, dal momento che il frigorifero di casa è ancora la fonte di maggior spreco. Circa ilo 30 % della spesa familiare finisce infatti nella spazzatura. A pensarci una vera follia di cui spesso non ci rendiamo conto. La serata di Fritto Misto è su prenotazione e i posti sono limitati a causa del distanziamento previsto dalle norne anticovid.

Gli stand di Fritto Misto rimangono aperti dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 24.

