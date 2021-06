Il webinar formativo di Eccellenze in Digitale: “Rimanere sempre in contatto con i propri clienti: Tool di messaggistica e ChatBot”, si terrà mercoledì 14 luglio dalle ore 11 alle ore 13

Si colloca all’interno delle iniziative di informazione e formazione del progetto “Eccellenze in Digitale” promosso da Unioncamere e supportato da Google.org

PER ISCRIVERSI COMPILARE IL FORM A QUESTO LINK: https://forms.gle/mjFX4GWsAAoBgy5C7

Destinatari: imprese, dipendenti, start up, Associazioni di categoria, DIH, incubatori, professionisti, tirocinanti e studenti.

Relatori:

dott.ssa Chiara Poli – Digital Specialist Eccellenze in Digitale, Camera di Commercio delle Marche

dott. Claudio Attorresi – Digital Specialist Eccellenze in Digitale, Camera di Commercio delle Marche

PROGRAMMA

– Come utilizzare al meglio app di messaggistica e chatbot in ambito PMI

– WhatsApp business: facilitare la comunicazione dei brand con i clienti e amministrare gli ordini

– Come funziona e in che modo Messenger può aiutare le PMI

Cos’è un chatbot e come si può utilizzarlo in azienda per gestire al meglio la relazione con i clienti

– Direct E-mail Marketing (utilizzarlo al meglio e piccolo focus sulle piattaforme quali Mailchimp, Sendinblue, Microsoft Dynamics 365)