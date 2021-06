ASCOLI PICENO – Interessante pomeriggio musicale venerdì 2 luglio alle ore 18, presso la Sala della Vittoria – Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno, con la conferenza-concerto: In viaggio con Gaspare Spontini: da Maiolati alle principali Corti d’Europa realizzata dall’ Istituto Musicale Gaspare Spontini e dal Comune di Ascoli Piceno, alla presenza di un’importante delegazione del Comune di Maiolati Spontini formata dal Sindaco Tiziano Consoli, dal Vice Sindaco Mario Pastori e dall’Assessore alla Cultura Tiziana Tobaldi.

Tale omaggio segnerà l’avvio delle celebrazioni nel 2024 per il 250° Anniversario della nascita del musicista al quale è intitolato l’Istituto musicale.

Saranno ripercorse le tappe più significative del maestro maiolatese, compositore e direttore d’orchestra che godette di grande fama ai suoi tempi, anche se più conosciuto in Francia ed in Germania che non in Italia. Nella sua vasta produzione, si ricorda in particolare, La Vestale, nel 1807, suo capolavoro, che rappresenta appieno lo spirito dell’era napoleonica. Considerato da molti il precursore del grand-opéra francese, i suoi lavori aprirono la strada al melodramma italiano ed europeo. Fra i suoi più importanti estimatori: Berlioz, Hoffmann ed il grande Wagner, solo per citarne alcuni.

La conferenza sarà tenuta da Francesca Virgili, Docente di Storia della Musica dell’Istituto Ascolano e, seguendo il viaggio di Spontini dalla sua terra natia alle principali Corti d’Europa, saranno proposte alcune tra le pagine più significative della sua vasta produzione musicale. Gli esecutori, tutti Docenti dello Spontini, che si alterneranno sul palco: il mezzosoprano Angela Crocetti, i pianisti Maria Puca e Alessandro Buca, il sestetto di fiati Gaspare Spontini formato da: Mauro Baiocchi (Flauto), Alberto Albanesi e Francesco Albertini (Clarinetto), Giusy Di Biase (Sassofono), Andrea Olori (Tromba) e Berardo Piccioni (Basso Tuba), il tutto impreziosito da un momento coreografico con le allieve della classe di Danza di Maria Luigi Neroni.

Per poter partecipare all’evento sarà necessaria la prenotazione al numero 0736 298213

