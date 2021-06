11 negozi hanno aderito con proposte di investimenti per il miglioramento estetico e funzionale dei propri negozi allo scopo di qualificare l’offerta commerciale del territorio comunale

Un altro successo del Comune di Cossignano: con Decreto del Dirigente della credito, cooperative, commercio e tutela dei consumatori numero 176 del 23 giugno è stato finanziato al Comune di Cossignano il progetto dei Centri Commerciali Naturali, denominato Metro Zero.

Il progetto raccoglie, attorno al comune di Cossignano, 11 esercizi commerciali che hanno aderito con proposte di investimenti per il miglioramento estetico e funzionale dei propri negozi allo scopo di qualificare l’offerta commerciale del territorio comunale. Le 11 ditte aderenti hanno proposto investimenti per un totale di 110 mila euro per la realizzazione delle quali sarà loro erogato un contributo complessivo di euro 55 mila euro.

A breve il comune informerà puntualmente le singole ditte beneficiarie sulle modalità da tenere per la realizzazione e la successiva rendicontazione degli investimenti al fine della liquidazione dei contributi concessi

