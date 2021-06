Qui i temi dei tre incontri, organizzati da Partners in Service srl, Cea Ambiente e Mare, Regione Marche in collaborazione con il Comune e Fritto Misto

ASCOLI PICENO – Appuntamento per i tre convegni: “Sicurezza Alimentare: nei Processi di Trasformazione dei Prodotti della Filiera Carne”, “Ammodernamento azienda agricola focus Filiera delle Carni e Produzioni” e “Ammodernamento delle Aziende Agricole – Focus Strumenti di Marketing e Certificazioni Bio” che si terranno rispettivamente mercoledì 30 giugno alle ore 11 e ore 14 e giovedì 1° luglio alle ore 18 presso la Sala A. De Carolis Comune di Ascoli Piceno, Piazza Arringo Ascoli Piceno.

L’organizzazione è a cura di Partners in Service srl, titolare del Cea Ambiente e Mare, Regione Marche, recentemente riconosciuto Organismo di Consulenza aziendale per le imprese Agricole e Forestali – Sviluppo Aree Rurali e Qualità delle Produzioni Regione Marche Mipaaf, in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno e Fritto Misto.

L’azione informativa in tale ambito vuole sostenere il tema della competitività aziendale dal punto di vista della sicurezza delle produzioni nel più ampio contesto della sostenibilità ambientale. La competitività delle imprese può essere più efficacemente conseguita con il miglioramento della qualità delle produzioni, nonché attraverso il risparmio dei costi di produzione, compresi il risparmio energetico ed idrico. Interventi collettivi realizzati nell’ambito di filiere, di reti di imprese o da parte di consorzi di tutela di denominazioni di origine, possono garantire il rafforzamento della posizione e del potere dei produttori sul mercato all’interno della catena alimentare.

A partire da questo aspetto, i Convegni vogliono affrontare il tema della sicurezza per stimolare nei produttori/allevatori l’adozione di pratiche produttive sostenibili e a sviluppare anche un approccio etico alimentare. Il binomio etica-sicurezza è stato spesso dato per scontato, tuttavia le molteplici emergenze alimentari degli ultimi decenni hanno fatto sì che venisse posta in primo piano la questione della sicurezza alimentare come problema etico. L’etica alimentare e dell’alimentazione, legata alla produzione e al consumo del cibo, nasce quindi da una crescente sensibilità di molti consumatori nei confronti della tutela della qualità del prodotto, del rispetto della salute e dell’impatto sull’ambiente dei propri stili di vita. Verranno inoltre trattati i temi dell’ammodernamento dell’azienda agricola con focus alla filiera delle carni sottolineando l’importanza della certificazione del biologico come valore aggiunto di qualità e sicurezza alimentare e l’importanza dell’utilizzo dei social network per la divulgazione e promozione del prodotto al consumatore.

Dopo i saluti autorità Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno, ogni evento proposto interviene la Dottoressa Biologa Barbara Zambuchini Partners in Service srl – Centro di Educazione Ambientale, Cea “Ambiente e Mare”; Regione Marche, che aggionerà la platea in merito alle “Opportunità del Psr Marche 2014-2020”.

Convegno mercoledì 30 giugno, ore 11 “Sicurezza alimentare nel processo di trasformazione dei prodotti della filiera della carne”. E’ previsto l’intervento del Dottor Agronomo Luca Giacomozzi Consulente – Formatore in materia di salute e sicurezza alimentare e Docente di Scienze degli alimenti con il tema “Qualità delle Produzioni Zootecniche (bovino/suino/pollame)” e del Dottor Carlo Capriotti, Veterinario esperto in ispezione degli alimenti con la “Tracciabilità della filiera delle Carni e benessere animale“.

Convegno mercoledì 30 giugno, ore 14 “Ammodernamento azienda agricola focus filiera delle carni e produzioni”. E’ previsto l’intervento del Dottor Agronomo Moreno D’Ercoli, Consulente Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro con il tema “Sistemi Agricoli Innovativi e sostenibili” e del Dottor Giulio Brandimarti, Blockchain Innovation Manager con “Software, tracciabilità e certificazione della Filiera delle Carne“.

Moderatore e conclusioni per entrambi gli eventi di mercoledì 30 giugno a cura dell’allevatore Pierino Tempestilli Azienda Agricola Tempestilli Montelparo.

Nel convegno giovedì 1 luglio, ore 18 “Ammodernamento delle Aziende Agricole – Focus Strumenti di Marketing e Certificazioni Bio”, dopo i saluti di Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno, è previsto l’intervento della Dottoressa Agronoma Rutilia Pasqualetti, Consulente – Esperta Certificatrice Bio con il tema “Certificazione del biologico a basso impatto ambientale” e della Dottoressa Chiara Poli Consulente Senior Social Media Manager con la “Comunicazione e Marketing dei prodotti dell’allevamento“.

Moderatore e conclusioni a cura del Dottore Agronomo Luca Giacomozzi Consulente – Formatore in materia di salute e sicurezza alimentare.

L’Azione informativa è rivolta agli addetti del settore agricolo e alimentare operanti sul territorio regionale, in particolare nella provincia di Ascoli Piceno e Fermo, agli imprenditori agricoli e ai membri della famiglia agricola, ai proprietari di aziende di produzione, trasformazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti aziendali.

Cofinanziato nell’ambito del Psr 2014-2020 Regione Marche. Bando Sottomisura 1.2 A “Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali” – Progetto ID 39402 del 12 dicembre 2018 (Decreto 44/Dmc del 29 luglio 2019).

Si ringraziano: Marco Fioravanti, Sindaco del Comune di Ascoli Piceno per il patrocinio e i Moderatori rispettivamente, allevatore Pierino Tempestilli Azienda Agricola Tempestilli Montelparo e Dottor Agronomo Luca Giacomozzi Consulente e Formatore in materia di salute e sicurezza alimentare.





