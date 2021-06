ASCOLI PICENO – Il Luogotenente Nicola Gravina, Comandante del Nucleo Informativo, saluta oggi il Comando Provinciale Carabinieri di Ascoli Piceno poiché collocato in congedo, a domanda, dopo 38 anni di servizio attivo nell’Arma, di cui ben 27 al Comando del Nucleo Informativo, dopo le prime esperienze professionali a Bari e a Urbania (PU). L’Ispettore, originario del vicino Abruzzo, è stato per il Comando Provinciale un validissimo esempio e una preziosa risorsa.

La sua collaborazione di altissimo profilo, sempre distinta ed equilibrata, e le brillanti qualità umane e professionali, ne hanno fatto un punto di riferimento costante anche nei rapporti Istituzionali con la Prefettura ascolana e le altre Forze di Polizia da cui è conosciuto e stimato. La sua dedizione al servizio, gli ha consentito di operare in modo pregevole nella gestione di problematiche complesse e delicate sotto il profilo della sicurezza, fornendo al Comando Provinciale un apporto professionale di livello elevatissimo anche in circostanze significative, come a seguito dei disastrosi eventi sismici del 2016 che interessarono i territori delle Province di Ascoli Piceno e di Fermo, contribuendo ad esaltare l’operato dell’Arma.

Al Luogotenente Nicola Gravina e alla sua famiglia gli auguri più calorosi per il futuro, con l’auspicio di sempre maggiori gioie e soddisfazioni da parte di tutti i Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.