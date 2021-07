COSSIGNANO – Appuntamenti sociali e culturali.

Al via il ricco calendario degli eventi estivi promosso dall’amministrazione comunale nei vari luoghi di Cossignano con spettacoli per tutti in collaborazione con le associazioni del territorio.

Il Sindaco Roberto Lucini ha presentato “Cossignano Summer Dreams”, oltre trenta eventi tra sagre, concerti, spettacoli per bambini, manifestazioni sportive e percorsi enogastronomici.

Si inseriscono in questo calendario gli eventi principali: il Cossignano Wine Festival – percorso enogastronomico tra le vie del borgo medioevale, le selezioni di Miss Italia, il Teatro di Settemezzo gli appuntamenti con la tradizionale Sagra del Fritto Misto e la Festa di Santa Maria Assunta e tanto altro da scoprire.

“Stiamo ripartendo, Cossignano si sta risollevando e vogliamo offrire iniziative alla cittadinanza e ai turisti che sceglieranno il nostro paese come meta per le loro vacanze. Devo veramente ringraziare, l’Amministrazione, l’Ufficio che ha lavorato per mettere insieme proposte di qualità, per tutti ed in sicurezza come prevedono le normative anti Covid e le associazioni locali, vero motore dell’estate cossignanese. È un calendario denso di appuntamenti e non ci resta che invitare tutti i concittadini” dichiara il sindaco Roberto Luciani

Tutto il calendario completo è disponibile sul sito www.comune.cossignano.ap.it e sulle pagine sociale del Comune, di seguito la locandina.

