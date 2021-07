PAGLIARE DEL TRONTO – Sono passati 60 anni da quando il giovane Don Basilio Marchei è stato ordinato sacerdote dall’allora vescovo Marcello Morgante e oggi tutta la comunità ascolana si riunisce per festeggiare questo importante traguardo insieme al religioso.

Dopo un lungo pellegrinaggio che lo ha portato ad essere giovane prete di città, parroco di montagna prima e di Ripaberarda poi, giunge infine presso la parrocchia di Pagliare dove, dal 1998, offre il suo servizio.

Vicino fin da ragazzo all’Azione Cattolica svolge da decenni il ruolo di Assistente Spirituale dell’UNITALSI di Ascoli, accompagnando nei pellegrinaggi marinai centinaia di malati e fedeli oltre a molte generazioni di ragazzi.

Per festeggiare il parroco tutta la comunità di Pagliare si è riunita in preghiera per la Santa Messa augurando a Don Basilio ancora tanti anni di servizio in Chiesa.

