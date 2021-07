ASCOLI PICENO – Otto date per otto serate in musica. Per il secondo anno, torna nella città delle Cento Torri il festival I Suoni dell’Anima.

Ecco tutti gli appuntamenti ad Ascoli:

Giovedì 8 luglio ore 21, Spazio dei Giardini Comunali, Virginio De Maio in Filmatrix – La Musica del Cuore

Venerdì 16 luglio ore 18:30, Spazio dei Giardini Comunali, Heraira & Onde Sigma in Concerto Olistico

Sabato 24 luglio ore 18:30, Spazio dei Giardini Comunali, Andrea Tosi e Ilaria Lenzini in Musicalchimia in Concerto

Venerdì 30 luglio ore 18:30, Spazio dei Giardini Comunali, Perry G. in Sax Emotion

Mercoledì 4 agosto ore 18:30, Spazio dei Giardini Comunali, Elisabetta Gatto in Le Ciotole Che Cantano

Domenica 8 agosto ore 18:30, Spazio dei Giardini Comunali, E. Brega, P. Clementi e V. Valenti in Concerto Interattivo di Mantra

Mercoledì 11 agosto ore 18:30, Spazio dei Giardini Comunali, R. Tomassini, T. Ciamberlini e Anima Gaiae in Canti e Danze di Madre Terra

Concerto di chiusura evento, sabato 21 agosto ore 21, Antico Teatro Romano, Emiliano Toso in Concerto: Armonie di Rinascita 432Hz

Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria al numero 3388855489

