ASCOLI PICENO – Grande interesse per l’ultimo convegno: “Ammodernamento delle Aziende Agricole – Focus Strumenti di Marketing e Certificazioni Bio” svolto il primo luglio, ore 18 presso la Sala A.De Carolis, Piazza Arringo Ascoli Piceno.

L’organizzazione è stata curata da Partners in Service srl, titolare del Cea Ambiente e Mare, Regione Marche, recentemente riconosciuto Organismo di Consulenza aziendale per le imprese Agricole e Forestali – Sviluppo Aree Rurali e Qualità delle Produzioni Regione Marche Mipaaf, in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno e Fritto Misto.

Sono intervenuti: la Dottoressa Agronoma Rutilia Pasqualetti, Consulente – Esperta Certificatrice Bio con il tema “Certificazione del biologico a basso impatto ambientale“ e la Dottoressa Chiara Poli Consulente Senior Social Media Manager con la “Comunicazione e Marketing dei prodotti dell’allevamento“. Moderatore Dottor Agronomo Luca Giacomozzi e Consulente – Formatore in materia di salute e sicurezza alimentare e Conclusioni di Danilo Santini, Segretario Generale Marche Fai Cisl. Sono stati trattati i temi dell’ammodernamento dell’azienda agricola con focus alla filiera delle carni sottolineando l’importanza della certificazione del biologico come valore aggiunto di qualità e sicurezza alimentare e l’importanza dell’utilizzo dei social network per la divulgazione e promozione del prodotto al consumatore.

L’intervento della Dottoressa Biologa Barbara Zambuchini Partners in Service srl – Centro di Educazione Ambientale, Cea “Ambiente e Mare”, Regione Marche, che ha aggiornato la platea in merito alle “Opportunità del Psr Marche 2014-2020” e in particolare ai prossimi bandi in uscita giovani imprenditori, misura 6.1 e Consulenza aziende Agricole misura 2.1, essendo la Partners in Service srl, recentemente riconosciuto Organismo di Consulenza aziendale per le Imprese Agricole e Forestali – Sviluppo Aree Rurali e Qualità delle Produzioni Regione Marche Mipaaf – Regione Marche.

E’ stato presentato nell’occasione lo staff dei Consulenti Qualificati del Centro Pis srl quali:

Dottoressa Biologa Barbara Zambuchini, Dottor Agronomo Luca Giacomozzi , Dottor Agronomo Moreno D’Ercoli e Ingegner Angelo Capriotti.

L’azione informativa è rivolta agli addetti del settore agricolo e alimentare operanti sul territorio regionale, in particolare nella provincia di Ascoli Piceno e Fermo, agli imprenditori agricoli e ai membri della famiglia agricola, ai proprietari di aziende di produzione, trasformazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti aziendali.

Cofinanziato nell’ambito del Psr 2014-2020 Regione Marche. Bando Sottomisura 1.2 A “Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali” – Progetto Id 39402 del 12 dicembre 2018 (Decreto 44/Dmc del 29 luglio 2019).

Si ringraziano: Marco Fioravanti, Sindaco del Comune di Ascoli Piceno per il patrocinio e il Moderatore Dottor Agronomo Luca Giacomozzi Consulente e Formatore in materia di salute e sicurezza alimentare e Conclusioni di Danilo Santini Segretario Generale Marche Fai Cisl.

Si ringrazia inoltre l’Oleificio Silvestri Rosina, per la cura della degustazione offerta dell’Oliva Ascolana del Piceno Dop e Fritto Misto per la collaborazione e l’accoglienza riservataci.

