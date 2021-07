ANCONA – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 2 luglio, dalla Regione Marche.

Questa mattina, 2 luglio, il Presidente della Regione, Francesco Acquaroli, ha avuto come di consueto un incontro con i Prefetti delle cinque province marchigiane per fare il punto della situazione a seguito dell’aumento dei contagi registrato in questi giorni. La situazione su tutto il territorio regionale si registra nel complesso sotto controllo, ma il recente aumento dei contagi e la diffusione della nuova variante impone una cautela particolare, in capo alle istituzioni e a ciascun cittadino, per fare in modo che il numero dei positivi non aumenti e si possa continuare a trascorrere una estate con numeri che garantiscono la zona bianca, così come i mesi a seguire.

L’evoluzione del Covid-19 infatti richiede di non sottovalutare i rischi ancora esistenti, per preservare il più basso livello del contagio e non vanificare i sacrifici che fino ad oggi hanno sostenuto i cittadini marchigiani. Per questo l’invito che si rivolge a tutta la popolazione marchigiana è quello di continuare a prestare attenzione nei comportamenti quotidiani e soprattutto nelle circostanze in cui si possono creare assembramenti, non rinunciando alle proprie attività, rese più piacevoli dalla bella stagione, ma di farlo sempre con prudenza e grande attenzione e con spirito di buon senso e responsabilità.

Nel pomeriggio di oggi, a seguito dell’incontro con i Prefetti, il Presidente Acquaroli ha anche inviato una lettera ai Sindaci per rinnovare la collaborazione istituzionale e lavorare sinergicamente per monitorare il territorio e preservare i numeri che oggi pongono le Marche in zona bianca.

