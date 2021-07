ASCOLI PICENO – Quando si ritorna tra i banchi?

In Abruzzo si torna a scuola il 13 settembre, per ogni ordine e grado. La conclusione dell’anno scolastico è prevista invece per l’8 giugno 2022 per la scuola primaria e le scuole secondarie di primo e secondo grado e per il 30 giugno 2022 la scuola dell’infanzia.

Nelle Marche a scuola il 15 settembre. Dalle festività natalizie si rientra il 7 gennaio, l’ultimo giorno di scuola è previsto per il 4 giugno.

