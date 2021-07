ACQUASANTA TERME – Di seguito un comunicato stampa del Sindaco di Acquasanta Terme Sante Stangoni e il Consigliere con delega all’urbanistica Fabrizio Fantuzi, nel quale viene illustrato il piano di riqualificazione del paese.

La ripresa del nostro territorio passa attraverso la ricostruzione, lo sviluppo economico, il rilancio del turismo, ma anche tenendo conto del decoro urbano per rendere le nostre frazioni, meno colpite dal sisma, accoglienti e decorose per i cittadini che le abitano. Ecco perché come amministrazione Comunale abbiamo scelto di investire nel “Progetto 3 piazze”.

Il progetto prevede la riqualificazione delle piazze principali delle Frazioni di Paggese, Centrale e Santa Maria.

Oggi vi presentiamo il render progettuale di Centrale.

Nei prossimi giorni sveleremo quelli delle altre piazze.

Anche le altre frazioni dalle più vicine alle più lontane verranno riqualificate, ma solo quando sarà quasi ultimata la ricostruzione altrimenti sarebbe un dispendio inutile di denaro visti i lavori in corso su più cantieri.

