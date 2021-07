ANCONA – “Il Ministro Giovannini ci ha inviato la comunicazione della nomina del Commissario dell’Autorità Portuale dell’Adriatico Centrale nella persona dell’Ammiraglio Ispettore Giovanni Pettorino. Abbiamo sempre auspicato una soluzione definitiva fin dall’inizio di tutta questa vicenda, una soluzione che avesse potuto individuare una visione di prospettiva per un sistema portuale che necessita di una forte azione di discontinuità e di rilancio”.

Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, in una nota diffusa il 5 luglio: “Questi sono i mesi più importanti per programmarne il futuro, grazie alle risorse del Pnrr e della nuova programmazione europea, e sarebbe stato importante poterli affrontare in maniera diversa, con la forza della pienezza del ruolo propria di un Presidente. All’Ammiraglio faccio gli auguri di buon lavoro”.

