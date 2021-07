Prima di iniziare i ringraziamenti dei familiari a tutti i partecipanti per la numerosa presenza, sempre nel rispetto delle normative anti covid, con ingresso contingentato e misurazione della temperatura. Organizzata come ogni anno la raccolta fondi per lo IOM di Ascoli Piceno che assite i malati oncologici,, per noi è molto importante sapere che in tanti possono ricordare mia madre e ogni anno vogliamo organizzare questo torneo perchè era nel suo spirito coinvolgere sempre tutti, con allegria e spensieratezza, mi ha sempre sostenuto sin da piccola a giocare a calcio per cui non potevamo che non ricordarla con la sua grande passione per questo sport – ha commentato Chiara Poli – ci ha tramandato i valori della condivisione, della convivialità della socialità sportiva e della correttezza. Doti che le sono sempre appartenute. Durante il Memorial abbiamo raccolto una cospicua somma che doneremo allo Iom.”