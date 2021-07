CASTORANO – Il Comitato V’vtella, con decisione unanime, a malincuore, comunica che sarà annullata anche l’edizione 2021 della V’vtella.

“Anche se le maglie delle restrizioni sembrano essersi allentate – si legge nel comunicato – non per questo abbiamo affrontato con leggerezza la questione”.

La V’vtella è vicinanza e aggregazione. A partire dalla sfilata, la distribuzione del cibo e tutto l’evolversi successivo della Festa. Il Comitato ha ragionato in ogni modo su tutte le possibili misure di sicurezza e le soluzioni eventualmente da adottare, con il pensiero di voler comunque fare la festa. Ma si è reso conto che non è possibile proporre una versione “ridotta” della V’vtella: ne verrebbe meno quello che è il suo spirito vero e proprio. Ne sarebbe snaturata, e quindi priva di senso. E sono ancora troppe le incertezze dovute al momento storico, ed i possibili rischi cui si potrebbe incorrere.

“Alla luce di queste considerazioni – conclude il comitato – e nel rispetto di chi ogni anno ha scelto Castorano per trascorrere il 14 agosto in amicizia e allegria abbiamo deciso di annullare la V’ vtella 2021. Abbiamo preferito prendere questa decisione coscienti del fatto che potrebbe non essere condivisa dai più, ma volta alla salvaguardia delle persone piuttosto che al correre inutili rischi. Certi di esser compresi in questa decisione, ci auguriamo davvero che si possa tornare presto a una serena normalità”.

