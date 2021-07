ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Comunale ascolana e la macchina organizzativa della Quintana ricordano che tutti i figuranti e gli operatori che parteciperanno alla rievocazione storica di sabato 10 luglio 2021 in onore della Madonna della Pace dovranno essere in possesso del Green Pass. Questo si ottiene dopo aver completato il ciclo vaccinale, oppure 15 giorni dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o sottoponendosi a tampone (con esito negativo) entro 48 ore dall’evento.

Si ricorda che l’ingresso al Campo dei Giochi, nel rispetto delle normative vigenti e per garantire le norme di distanziamento, sarà consentito a 980 spettatori. A ciascuno di questi sarà misurata la temperatura corporea: per l’ingresso, sarà necessario possedere il biglietto nominativo e un documento personale. E’ fortemente raccomandato l’utilizzo della mascherina durante le operazioni di ingresso al Campo dei Giochi, mentre personale della Protezione Civile e Commissari di percorso inviteranno gli spettatori che assisteranno al corteo a mantenere le distanze di sicurezza necessarie e, dove questo non sarà possibile, a indossare la mascherina.

All’interno dell’impianto è stata installata apposita segnaletica anti-Covid e sono state predisposte una serie di colonnine con gel igienizzante: sarà inoltre garantita, dagli addetti, l’igienizzazione continua dei bagni. Si informa altresì che, nonostante la riduzione nel numero degli spettatori, sarà garantito lo stesso numero di personale addetto alla sicurezza (steward, forze dell’ordine, vigili del fuoco e ambulanze). L’Amministrazione Comunale e tutta la macchina organizzativa della Quintana chiedono alla cittadinanza la massima collaborazione e il rispetto di tutte le normative, affinché il grande sforzo profuso nell’organizzazione della rievocazione storica non venga vanificato da comportamenti non consoni alla situazione.

