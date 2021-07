SPINETOLI – Sono partiti il 28 giugno e andranno avanti per tutto il mese di luglio i laboratori di recupero e potenziamento rivolti agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Spinetoli. Le attività sono totalmente gratuite, coinvolgono 100 alunni e si svolgono presso la Scuola Pertini di Pagliare.

I corsi prevedono percorsi di apprendimento e potenziamento per gli studenti della scuola primaria e secondaria. Inoltre sono stati attivati laboratori – rivolti agli alunni con bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell’apprendimento – per facilitare l’acquisizione di tecniche e strategie utili a superare o contenere le proprie problematiche. Le attività sono tenute da educatori della cooperativa Abilita, con formazione ed esperienza specifica in materia di metodo di studio, strategie cognitive, stili di apprendimento e disturbi specifici dell’apprendimento.

La dottoressa Marianna Schiavi di Abilita, la responsabile del progetto, ha riferito che l’obiettivo è fornire delle risposte alle esigenze della comunità, offrendo opportunità di continuum educativo con quanto fatto dalla scuola, di crescita e socializzazione ai minori del territorio e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei cittadini.

“Attraverso il decreto ministeriale 48 del 2021 – spiega dirigente scolastico Enrico Piasini– la nostra scuola ha ottenuto un finanziamento per queste attività del piano scuola estate e, ringraziando in particolare il direttore dei servizi generali e amministrativi, in breve tempo siamo riusciti ad assegnare l’incarico per svolgere le attività alla cooperativa Abilità che già ha collaborato meritoriamente con la nostra istituzione scolastica”.



L’Amministrazione, ricorda l’Assessore Germana Gagliardi, ha sempre mostrato grande attenzione ai bisogni sociali, specie dei più piccoli, pertanto è orgogliosa dell’opportunità che, grazie alla sinergia con l’Isc di Spinetoli e Abilita, si è potuta offrire agli studenti e alle famiglie del territorio. Il successo dell’iniziativa è acclarato dalle oltre 100 iscrizioni raggiunte.



“Ringrazio tutti i protagonisti di questo progetto – conclude il Sindaco Alessandro Luciani – Avere sul territorio la presenza di numerose associazioni e cooperative che offrono molti servizi alla cittadinanza è un punto di forza per l’Amministrazione che auspica per il futuro l’incremento di attività come questa”.

