SPINETOLI – Lavoro per i Vigili del Fuoco nel Piceno.

Campo di grano e sterpaglie in fiamme a Spinetoli.

Intervento dei pompieri, ancora in corso, per lo spegnimento dell’incendio e la messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo.

