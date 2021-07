SPINETOLI – Una donazione alla scuola Pertini di Spinetoli da parte di due futuri sposi, Massimo Morganti e Lisa Valenti. Nella mattinata del 9 luglio è stato consegnato un defibrillatore alla presenza del Sindaco Alessandro Luciani, l’Assessore all’Istruzione, Germana Gagliardi, e il dirigente scolastico Enrico Piasini.

Piasini ha ringraziato personalmente i due futuri sposti e ha spiegato che la scuola, come ente pubblico, ha degli obblighi di sicurezza nei confronti degli utenti: dei bambini e del personale scolastico. “È chiaro – continua il dirigente scolastico – che un defibrillatore si spera di non doverlo utilizzare mai, ma è il caso che sia presente in ogni plesso scolastico. Questo è il secondo che abbiamo a disposizione, prossimamente cercheremo di averne altri grazie a finanziamenti propri, statali o donazioni come in questo caso”.

“Massimo e Lisa – conclude il Sindaco Luciani – in vista del loro matrimonio, che sarà celebrato il prossimo 17 luglio, hanno deciso di fare una donazione al posto delle bomboniere. Hanno pensato al territorio, al Comune di residenza, alla scuola e ai bambini. Li ringrazio per questo gesto, soprattutto in questo momento in cui, più che mai, la sicurezza deve essere messa al primo posto. Sono un esempio per i futuri sposi. Auspico che per loro un bel futuro, come Sindaco e come amico”.

