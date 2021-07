La rappresentazione è una rilettura del Don Chisciotte in chiave moderna

APPIGNANO DEL TRONTO – L’11 luglio, ad Appignano del Tronto, con grande partecipazione, ha avuto luogo lo spettacolo teatrale L’Amico Sancio, diretto da Paola Lucidi, a cura del Laboratorio Minimo Teatro e organizzato dal Comune di Appignano del Tronto.

L’Amico Sancio racconta la storia di Pietro (Pino Presciutti) e Tommaso (Mario Gricinella), due amici, due barboni, diversi per aspetto e anima. Pietro prende la vita con filosofia, cercando dei piccoli espedienti per riempire la pancia e non diventare pazzo, mentre Tommaso ha la testa piena di fantasie e sogni che gli permettono di evadere dalle difficoltà che caratterizzano le loro vite.

Partendo da una rilettura del classico Don Chisciotte di Cervantes, attraverso l’inserimento fugace di altri testi diametralmente opposti per tempo, genere e stile, i due protagonisti, stravaganti ma allo stesso tempo poetici, hanno accompagnato gli spettatori nella loro casa, tra vicoli e baracche, tra le fantasie e i sogni più assurdi di Tommaso e l’amicizia sincera di Pietro.

L’Amico Sancio, tra momenti comici e attimi poetici, ha confermato alla fine un grande insegnamento, ben noto alla saggezza popolare, “Chi trova un amico, trova un tesoro.”

Durante l’evento sono state rispettare le vigenti normative anti Covid-19.

