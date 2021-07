ASCOLI PICENO – È stato presentato questa mattina, 13 luglio, nella sala de Carolis e Ferri di Palazzo dell’Arengo, il progetto “Parchiamo”, realizzato dall’Amministrazione Comunale in sinergia con Pagefha. Un progetto per l’inclusività e la valorizzazione dei parchi cittadini, per riscoprire il piacere di stare insieme in sicurezza.

Si parte domani, 14 luglio, con il laboratorio Mongolfiere dei sogni presso il parco U.Tasselli, poi si proseguirà tutti i mercoledì pomeriggio fino al 13 ottobre coinvolgendo anche il Parco di via Vittorio Emanuele Orlando e il Parco dell’Annunziata. Per raggiungere quest’ultimo, sarà disponibile un bus navetta gratuito della Start. Tra i partner del progetto figurano anche La casa di Asterione e la Protezione Civile di Ascoli.

La partecipazione ai laboratori è gratuita, iscrizioni al numero 346-9632669.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore ai servizi sociali Massimiliano Brugni e il direttore Pagefha Mirko Loreti.

